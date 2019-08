Jakie czynniki brać pod uwagę szukając mieszkania?

Najważniejsze - lokalizacja. Mieszkanie powinno znajdować się w bliskiej odległości do pracy lub szkoły. Nawet jeśli nie, okolica powinna być doskonale skomunikowana lub znajdować się w miejscu, w którym nie ma korków, a infrastruktura dopasowana jest do potrzeb kierowców i pieszych. Jak wybrać mieszkanie - na pewno w oparciu o opinię sąsiadów i mieszkańców. Jeśli dobrze rozeznasz się w terenie, z pewnością dowiesz się co nieco o okolicy i planowanych inwestycjach. W końcu jeśli w okolicy planowana jest budowa fabryki lub spalarni, z pewnością nie będziesz zadowolony z tej decyzji tuż po sformalizowaniu umowy.

Jak wybrać mieszkanie - dodatkowe informacje

Jeśli określiliśmy miejsce na mapie, czekają na nas jedynie to, co przyjemne, Wybrać należy wielkość posiadłości, obecność balkonów czy słoneczność miejsca. Pamiętaj również o sprawdzeniu, na którym znajduje się piętrze i ewentualnej informacji o tym, czy w budynku znajduje się winda. W tym jak wybrać mieszkanie pomóc mogą również rodzice i znajomi którzy z pewnością kiedyś borykali się z podobnym problemem.